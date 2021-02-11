В начале следующей недели в Украине ударит аномальный мороз

Главное: Снегопады в Украине утихнут. Но сильно похолодает.

Детали: Синоптики поведали о погоде в Украине в начале следующей недели. Появился прогноз на понедельник, 15 февраля.

В Гидрометцентре говорят, что снегопады, которые будут валить до конца этой недели, наконец-то стихнут. По стране установится сухая и малооблачная погода.

При этом ожидается сильное похолодание: днем будет 4-14 мороза, а ночью температура воздуха упадет до минус 7-21.

В Киеве днем будет минус 14-16, а ночью 19-21 мороза.

Карта погоды:

В тему: мы писали, что снегопады в Киеве не утихнут как минимум до конца недели.