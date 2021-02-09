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Новости > В Украине ограничили движение транспорта сразу в нескольких областях

В Украине ограничили движение транспорта сразу в нескольких областях

Александр Панько
09.02.21 15:52
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В Украине ограничили движение транспорта сразу в нескольких областях

Главное: Спецтехника по всей Украине борется со стихией. На некоторых участках ограничено движение автотранспорта.

Детали: На дорогах Украины в некоторых областях ограничено движение грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением ограничения движения на отдельных участках.

В частности, ограничено движение грузовиков на таких участках дорог: в Киевской области (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка-Каменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы).

На территории Волынской области с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и селом Шклинь, а также грузовиков на автодорогах Т-03-02 Пища-Козин между Владимир-Волынским и селом Павловка, Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между селом Павловка и пгт Михайловка, Т-03-03 Луцк-Дубно.

В Винницкой области с целью предупреждения пробок ограничено движение грузовиков и автобусов на участках дорог М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский, Жмеринка, Могилев-Подольский и Р-36 Немиров-Могилев-Подольский село Лука Барская в Могилев-Подольский.

Для мониторинга ситуации на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 6 единиц техники и 14 человек личного состава.

Всего в местах отстоя и объектах сервиса находится более 2900 единиц тяжеловесного автотранспорта. На въездах в Киев ГСЧС развернула 8 пунктов обогрева.

Подразделения ГСЧС отбуксировали 136 транспортных средств (из них 11 карет скорой помощи и 9 автобусов) и оказана помощь 322 лицам.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено более 2240 человек и 1750 единиц техники, в том числе от Укравтодора 1972 человека и 1679 единиц техники, от ГСЧС — 270 человек и 74 единиц техники.

В тему: С понедельника, 8 февраля, из-за снегопада в Киеве закрыли въезд для грузовиков. Ограничение будет действовать до улучшения погоды.

Тэги: автомобиль, дорога, Украина, общество, транспорт, непогода, снегопад, новости Украины

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