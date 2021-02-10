Стало известно, какой будет ОС Android 12

Главное: Android 12 получит новый дизайн. Появились данные инсайдеров.
Детали: Инсайдеры поведали, какой будет операционная система Android 12. Она получит кардинально новый дизайн.
Ожидается, что грядущая панель управления будет иметь прозрачный фон, а оттенок будет зависеть от выбранной темы.
Кроме этого, как заметно по скриншотам, элементы интерфейса станут более округлыми.
Информируется, что ожидается изменение настроек конфиденциальности, а также обновленное меню виджетов.
Также планируется, что Google изменит механику быстрого ответа на сообщения из шторки.
Прогнозируется, что бета-версию Android 12 выпустят уже в феврале-марте, а финальная версия ОС появится к концу лета.
В тему: мы писали, что Google готовит неприятный сюрприз пользователям.