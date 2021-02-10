Стало известно, какой будет ОС Android 12

Главное: Android 12 получит новый дизайн. Появились данные инсайдеров.

Детали: Инсайдеры поведали, какой будет операционная система Android 12. Она получит кардинально новый дизайн.

Ожидается, что грядущая панель управления будет иметь прозрачный фон, а оттенок будет зависеть от выбранной темы.

Кроме этого, как заметно по скриншотам, элементы интерфейса станут более округлыми.

Информируется, что ожидается изменение настроек конфиденциальности, а также обновленное меню виджетов.

Также планируется, что Google изменит механику быстрого ответа на сообщения из шторки.

Прогнозируется, что бета-версию Android 12 выпустят уже в феврале-марте, а финальная версия ОС появится к концу лета.

В тему: мы писали, что Google готовит неприятный сюрприз пользователям.