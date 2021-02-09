Bitcoin резко подорожал из-за Tesla

Главное: Bitcoin снова растет в цене. Озвучена причина.

Детали: Bitcoin установил еще один рекорд цены. Об этом говорят свежие сводки биржевых торгов.

Минувшей ночью криптовалюта, которая занимает 65,9% всего глобального рынка, подросла в цене до 48 119 долларов.

Специалисты предрекают, что рост стоимости продолжится.

Эксперты отмечают, что Bitcoin принялся покорять очередные ценовые рекорды после того, как компания Tesla сообщила о своей инвестиционной политике, в рамках которой собирается вложить в данную криптовалюту полтора миллиарда долларов.

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