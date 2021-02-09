Эпидемиолог рассказал, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса

Главное: По мнению эпидемиолога Олега Рубана, люди, которые переболели или имеют антитела, вакцинироваться не должны.

Детали: Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, в каких случаях категорически нельзя вакцинироваться от коронавируса. Об этом эпидемиолог сказал в эфире канала «Украина 24».

Рубан отметил, что COVID-19 — это не только инфекционное, но и иммунологическое заболевание и несет иммунологические риски для человека.

«Есть много точек зрения и инфекционистов, и иммунологов, и эпидемиологов по проведению правильной вакцинации. Прежде всего, обязательно нужен медицинский осмотр перед вакцинацией. Во-вторых, иммунный статус человека. Потому что COVID-19 — это не только инфекционное, но и иммунологическое заболевания и несет иммунологические риски для человека», — подчеркнул он.

Рубан отметил, если человек болел, имеет антитела, имеет аутоиммунные заболевания, поражения иммунной системы — проводить вакцинацию категорически нельзя. Но добавил, что на сегодняшний день этой коммуникации еще нет.

«Поэтому граждане, которые переболели или имеют антитела, по моему личному мнению как врача-эпидемиолога, вакцинироваться не должны», — подытожил он.

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