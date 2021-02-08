ANSA: Закрытие «телеканалов Медведчука» подавляет свободу слова

Президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание трех телеканалов, что, по словам главы государства, было направлено якобы на пресечение «кремлевской пропаганды». Как сообщает vesti.ua, об этом информирует своих читателей итальянское государственное агентство ANSA, созданное в 1945 году.

«Запрет вступил в силу рано утром в среду (3 февраля. — Ред.), после того, как Зеленский издал указ о введении санкций против народного депутата Украины Тараса Козака и восьми его компаний, включая три телеканала: „112 Украина“, ZIK и NewsOne, формально принадлежащие Козаку, но также связаны с влиятельным депутатом Виктором Медведчуком», — сообщает агентство.

ANSA уточняет, что в указе Президента Украины Владимира Зеленского, подписанном поздно вечером во вторник (2 февраля. — Ред.), не предоставлены основания для запрета. В свою очередь, пресс-секретарь Офиса Президента назвала данные телеканалы «инструментом пропаганды» и заявила, что они получают «финансирование из России».

«Критики говорят, что этот шаг, предпринятый на следующий день после того, как еще одна бывшая советская республика — Латвия — закрыла несколько российских телеканалов, подавляя свободу слова», — сказано в материале агентства.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы — о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», — сказал Виктор Медведчук.