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Новости > Журналисты закрытых Зеленским каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране

Журналисты закрытых Зеленским каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране

Автор: «Фраза»
08.02.21 19:25
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Журналисты закрытых Зеленским каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране

Более 400 журналистов с телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Как сообщает 112ua.tv, также поддержать журналистов пришло более тысячи зрителей телеканалов. 

Они выстроились в длинную цепь на Парковой аллее, неподалеку от КВЦ "Парковый", где сегодня должна состояться форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" при участии президента Зеленского.

В руках журналисты держат плакаты: "Ким Чен Зе", "Зе против правды", "Конец свободы слова", "Не войну, а каналы", а также много других. 

Съемочные группы телеканалов попытались зайти на мероприятие, однако их не пустила охрана, мотивируя это тем, что "их нет в списках".

В студиях телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK ведущие и съемочные группы появились в эфире с заклеенными ртами, что символизирует ограничение свободы слова в Украине.

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