Google готовит неприятный сюрприз пользователям

Главное: Стало известно, где не будет работать Google Chrome. Появилось заявление разработчиков.

Детали: Разработчики Chromium сообщили неприятную новость для пользователей Google Chrome. Как стало известно, данный браузер прекратит свою работу на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска.

Информируется: «Обновление Chrome 89 принесет отказ от поддержки процессоров архитектуры x86, которые не обладают поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3)».

Подчеркивается, что это затронет платформы до 2005 года выпуска.

При этом стало известно: «Пользователи версии Chrome 87 и выше получат сообщения о прекращении поддержки в ближайшие недели».

Также сообщается, что это коснется лишь Windows, так как ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.

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