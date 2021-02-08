На Полтавщине школьник получил кирпичом в голову во время игры

Главное: В больницу Кременчуга попал 12-летний мальчик, которому кирпичом разбили голову. Полиция выясняет, кто это сделал.

Детали: В Кременчуге Полтавской области 7-классник с травмой головы попал в больницу. Оказалось, что парень получил ее во время игры с другом, сообщает Kolo.news.

Как отмечается, инцидент произошел в воскресенье, 7 февраля. В детскую больницу Кременчуга доставили 12-летнего мальчика, который получил удар кирпичом по голове. У ребенка медики диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица.

По словам представителя прессслужбы полиции Кременчуга Анны Васенко, мальчик травмировался во время игры со сверстником. Полиция выясняет причины травмы, и причастен ли к этому товарищ пострадавшего.

«Проверяем сейчас информацию, мальчики играли, у них появилась кирпич, один из них получил травмы, сейчас следователи разбираются. Известно, что травмы незначительные, но есть заявление, подробности будут позже», — сказала Васенко.

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