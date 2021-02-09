На выходные морозы в Украине сильно усилятся

Главное: В Украине холодает. Прогноз дали синоптики.
Детали: В ближайшие выходные, 13-14 февраля, в Украине еще больше похолодает. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.
Синоптики говорят, что почти по всей территории страны пойдет снег – сухо будет лишь на юге и на Закарпатье.
Температура воздуха будет снижаться: днем ожидается 1-11 мороза, а ночью минус 4-14.
В Киеве также снизится температура воздуха, пойдет снег: днем будет 9-11 мороза, а ночью минус 12-14.
Карта погоды:
В тему: ранее мы писали, что в Украине ожидаются снегопады и морозы.