На выходные морозы в Украине сильно усилятся

Главное: В Украине холодает. Прогноз дали синоптики.

Детали: В ближайшие выходные, 13-14 февраля, в Украине еще больше похолодает. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что почти по всей территории страны пойдет снег – сухо будет лишь на юге и на Закарпатье.

Температура воздуха будет снижаться: днем ожидается 1-11 мороза, а ночью минус 4-14.

В Киеве также снизится температура воздуха, пойдет снег: днем будет 9-11 мороза, а ночью минус 12-14.

Карта погоды:

В тему: ранее мы писали, что в Украине ожидаются снегопады и морозы.