Доктор Комаровский рассказал, можно ли матерям с коронавирусом кормить грудью детей

Главное: Известный врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что женщинам, подхватившим коронавирус, не стоит отказываться от грудного вскармливания детей.

Детали: Матерям, у которых обнаружили коронавирусную болезнь, кормить грудью детей можно и нужно. Об этом заявил известный педиатр Евгений Комаровский.

«Кормление грудью однозначно можно и нужно продолжать. Поставить грудничку диагноз по симптомам практически невозможно, потому что специфических симптомов коронавируса у него нет: младенец вам вряд ли скажет, что он сегодня не чувствует, как мама пахнет и какой вкус у маминого молока. Да в детей такого возраста, как правило, специфических симптомов и не бывает», — рассказал Комаовський.

Тем не менее, если у мамы диагностирован COVID-19, а у ребенка наблюдается недомогание — например, повысилась температура, то предположить заражения коронавирусом, конечно, можно, добавляет медик.

«Что же касается лабораторной диагностики, то все тесты, которые используются у взрослых, могут использоваться и у детей любого возраста», — отметил Комаровский.

В тему: Ранее Комаровский заявлял, что коронавирус не опасен для грудных детей, поскольку у них не развиты органы.