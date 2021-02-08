В Кремле намекнули, что Украине никогда не уйдет от «русского мира»

Главное: В Кремле объяснили, кого причисляют к «русскому миру» в Украине. Появилось заявление Дмитрия Пескова.

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков поведал, кого в Кремле причисляют к «русскому миру». Он прокомментировал украинские дела.

Чиновник заявил, что жители Украины, говорящие на русском языке, являются частью «русского мира».

В Москве отметили, что будут «сохранять связи с соотечественниками с помощью мягкой силы».

Клерк российского президента отметил: «Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. В приоритете у нас стоит защита «русского мира», развитие отношений с ним, а также его поддержка».

Он добавил: «Никогда не используются какие-то методы, которые бы противоречили международному праву».

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