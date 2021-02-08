Террористы устроили бойню в двух африканских деревнях

Главное: Страшная бойня произошла в Нигерии. Ее жертвами стали не менее девятнадцати человек.

Детали: На севере Нигерии произошла трагедия. Тут боевики террористической группировки Боко Харам, которые причисляют себя к ИГИЛ, напала на две деревни.

По данным местных правоохранителей, террористы действовали на севере страны в штате Кадуна.

В деревне Кутемеши они убили четырнадцать мирных жителей, а в Куджени – еще пятерых.

Кроме этого есть немало раненых. Не исключено, что число жертв налета возрастет.

Уходя, бандиты сожгли и разграбили десятки домов.

В тему: ранее мы писали, что ограбление банка в Нигерии завершилось трагедией – погибли люди. Появилось видео с места событий.