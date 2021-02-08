Киевские таксисты решили набить карманы благодаря непогоде

Главное: Из-за непогоды на улицах Киева образовались огромные пробки. А столичные службы такси повысили цены на перевозки.

Детали: Утром 8 февраля из-за ухудшения погодных условий Киев парализовали огромные пробки, а такси повысили цены за проезд в несколько раз. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps. Согласно данным сервиса, большие пробки наблюдаются во всех районах столицы.

В пробках стоит бульвар Леси Украинки в сторону центра, Набережное шоссе, бульвар Тараса Шевченко и проспект Победы. Большие пробки также наблюдаются в районе метро Лукьяновская, на улице Сечевых Стрельцов, а также на улице Вячеслава Черновола.

Осложнено движение и на Подоле. Большие заторы на проспекте Валерия Лобановского и Воздухофлотском проспекте, пробки на улице Антоновича и Большой Васильковской.

Также осложнено движение на всех мостах через Днепр: на Дарницком и Южном мостах большие пробки.

При этом столичные службы такси подняли цены на свои услуги. Так, поездка, которая в обычное время обходится в 80-100 гривен, сейчас стоит 175-200 гривен.

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