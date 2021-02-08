В ВОЗ рассказали о вакцинах от COVID-19 для украинцев кое-что очень важное

Главное: Какими будут вакцины для Украины? Об этом сообщили в ВОЗ.

Детали: Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус поведал, какой будет вакцинация от COVID-19 в Украине. Он заявил, что нашу страну включили в первую очередь поставки лекарства от заразы.

Произойдет это в рамках инициативы COVAX.

Данное заявление чиновник сделал в рамках форума «Украина 30».

Так, Тедрос Адханом Гебреесус проинформировал: «На прошлой неделе COVAX опубликовал свой прогноз по распределению вакцин среди стран-участниц этой инициативы, и вместе с UNICEF и другими организациями мы будем сотрудничать, чтобы распределить эти вакцины как можно быстрее».

Он подчеркнул: «Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медработников, старших людей, тех, кто непосредственно общается с пациентами».

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