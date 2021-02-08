Стало известно, когда Украина пустит воду в Крым

Главное: Украинская сторона придерживается жесткой позиции по вопросам поставки воды в Крым. Будет деоккупация — будет вода.

Детали: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление подачи воды в анексированный Россией Крым возможно только после его деоккупации. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

Он назвал «абсолютно жесткими» позиции украинского правительства по вопросу поставок воды на полуостров.

Отвечая на прямой вопрос, жестки ли позиции Украины в вопросе водоснабжения Крыма, Кулеба сказал: «Абсолютно! Абсолютно жесткие. Будет деоккупация — будет вода». Ситуация с водоснабжением стала критической из-за того, что водохранилища естественного наполнения за последний год существенно обмелели.

До аннексии Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после оккупации подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

В водохранилищах естественного стока в аннексированном Россией Крыму накопилось в 2,4 раза меньше ресурса, чем было год назад. Не помогло и то, что они начали немного заполняться в начале 2021-го за счет осадков и таяния снега.

Из-за дефицита воды в некоторых регионах полуострова введена режимная подача в дома.

В тему: В июне 2020 года сообщалось, что в аннексированном Россией Крыму за год объем воды во всех водохранилищах естественного стока сократился в 2,3 раза.

В августе премьер Денис Шмыгаль не исключил возможность поставок воды в аннексированный Крым до его освобождения. Это может произойти в случае «гуманитарной катастрофы».