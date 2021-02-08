На Черкасщине полицейские избили задержанного. Мужчина попал в больницу

Главное: По словам пострадавшего, сотрудники правоохранительных органов доставили его в отделение полиции и избили его там. Полицейским светит солидный срок.

Детали: В Городище Черкасской области полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей по подозрению в пытках мужчины. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отметили в ведомстве, 6 февраля в больницу за помощью обратился мужчина 1992 г.р. Со слов пострадавшего, его избили сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что мужчина был доставлен в отдел полиции, чтобы проверить его причастность к краже и мошенничеству. Впоследствии он заявил об избиении.

На время служебного расследования начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и полицейских, подозреваемых в совершении преступления.

По данному факту начато уголовное производство. Информацию о возможных неправомерных действиях полицейских передали в Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Позже всплыли подробности беспредела полиции Кагарлыка.