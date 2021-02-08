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Новости > Цены на нефть продолжают стабильный рост

Цены на нефть продолжают стабильный рост

Агата Кловская
08.02.21 09:45
1126
Цены на нефть продолжают стабильный рост

Главное: Нефть дорожает. Названы причины.

Детали: Цены на нефть продолжают ползти вверх. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Так, в понедельник, 8 февраля, марка Brent достигла своего максимум с января прошлого года: апрельские фьючерсы подорожали на 0,77% до 60,01 доллара за баррель.

При этом мартовские фьючерсы «легкой» WTI подскочили в цене сразу на 1,18% до 57,53 доллара за баррель.

Эксперты называют причиной подорожания «черного золота» стартовавшую вакцинацию, которая приводит к стабилизации экономики. При этом с начала февраля страны ОПЕК+ сократили добычу на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

В тему: финансисты спрогнозировали, какими будут цены на нефть в ближайшие пару лет.

Тэги: мир, экономика, нефть, финансы, ОПЕК+

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