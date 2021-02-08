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Новости > Снегопады и морозы: украинцам рассказали о погоде на ближайшие дни

Снегопады и морозы: украинцам рассказали о погоде на ближайшие дни

Агата Кловская
08.02.21 07:49
263
Снегопады и морозы: украинцам рассказали о погоде на ближайшие дни

Главное: В Украине будет очень холодно. Пойдет снег.

Детали: В ближайшие дни в Украине будет очень зимняя погода. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что минимум до конца рабочей недели будет валить снег.

При этом ожидаются сильные морозы. Лишь в Крыму, на Закарпатье и в южных областях днем будет 3-11 тепла. На остальной территории страны днем температура воздуха будет опускаться до минус 2-9, а ночью прогнозируют 5-20 мороза.

Будут идти снег и дождь.

В Киеве обещают 6-8 мороза днем и минус 13-15 ночью, а также снег.

Карта погоды:

Карта погоды

В тему: мы писали, что последствия непогоды прочувствовали на себе жители семи областей Украины.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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