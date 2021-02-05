Главные новости за 5 февраля 2021 года

- В Украине возвращают адаптивный карантин. Стало известно, что это значит.

- В Верховной Раде произошла драка. Появилось видео.

- За сутки в Украине выявили 4 923 случаев COVID-19. Скончались 158 людей.

- Представитель «Слуги народ» Максим Павлюк шесть раз выиграл в лотерею. Благодаря этим выигрышам он задекларировал 1,9 млн гривен дохода.

- Министр здравоохранения Максим Степанов насчитал в Украине более 600 случаев повторных заражений коронавирусом. Как правило, это происходит спустя 3-6 месяцев после первого заболевания.

- Дональд Трамп больше не киноактер. Он вышел из профессиональной гильдии.