Степанов назвал точное число случаев повторного заражения коронавирусом в Украине

Главное: Министр здравоохранения Максим Степанов насчитал в Украине более 600 случаев повторных заражений коронавирусом. Как правило, это происходит спустя 3-6 месяцев после первого заболевания.

Детали: В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на встрече, организованной Европейской бизнес ассоциацией, 5 февраля.

«Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний», — заявил чиновник, добавив, что повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.

Степанов также отметил, что этот вопрос будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования вакцин.

В тему: В начале 2020 года в китайской провинции Гайдун почти 14% пациентов, прошедших курс лечения от пневмонии, вызываемой коронавирусом, заразились повторно.

8 апреля 2020 года народный депутат Украины Анна Скороход сообщила о повторном заражении коронавирусом.

В январе 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о сотнях повторных заражений в Украине и смертях от них. При этом он не назвал точных цифр.