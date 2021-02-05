Умерла «театральная любовница» Владимира Высоцкого

Главное: Умерла актриса Татьяна Иваненко. Ее называли любовницей Владимира Высоцкого.

Детали: В Москве умерла актриса Татьяна Иваненко. Ей было 79 лет.

Причина смерти женщины не уточняется, но данную информацию подтверждает российская полиция.

Татьяна Иваненко еще в советское время считалась любовницей актера и певца Владимира Высоцкого.

В последние годы она жила на окраине города и мало с кем общалась. Два года назад Татьяна Иваненко тяжело заболела – у нее отнялись ноги.

Стоит напомнить, что она в Театре драмы и комедии на Таганке с 1966 до конца 1990-х годов, где у нее и возник роман с Владимиром Высоцким.

Однако пара никогда не афишировала свои отношения.

Считается, что артист посвятил ей песню «Как все, как это было».

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