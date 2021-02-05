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Новости > Количество стран, по приезду из которых украинцам придется сдать ПЦР-тест, стремительно увеличивается

Количество стран, по приезду из которых украинцам придется сдать ПЦР-тест, стремительно увеличивается

Александр Панько
05.02.21 14:44
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Количество стран, по приезду из которых украинцам придется сдать ПЦР-тест, стремительно увеличивается

Главное: На сегодняшний день в мире существует 80 стран, по прибытию из которых украинцам и туристам необходимо сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Среди них популярные в Украине Португалия, Хорватия, Италия, и Польша.

Детали: Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к «зеленой» и «красной» зонам. Как сообщает пресс-служба ведомства, в список «красной зоны» вошли 80 стран, в том числе США, Великобритания, Литва, Чехия, Италия, Польша, Испания и др.

В то же время популярные у украинцев курорты Египет и Греция относятся к «зеленым» странам наряду с Казахастаном, Исландией, Японией и другими.

Перечень государств со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 5 февраля 2021 года

При этом сама Украина по критериям Минздрава входит в «зеленую» зону.

Отметим, что нахождение страны в «красной зоне» означает, что по прибытию из нее всем приехавшим необходимо пройти ПЦР-тест на COVID-19 либо же в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции.

В тему: Еще неделю назад в списке стран «красной зоны» было 73 государства.

Тогда же Государственная авиационная служба утвердила список стран и городов, куда украинцы смогут полететь отдыхать летом.

Тэги: США, общество, Великобритания, здоровье, туризм, Италия, Польша, Хорватия, Португалия, новости Украины, коронавирус, зоны карантина

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