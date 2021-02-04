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Новости > Главные новости за 4 февраля 2021 года

Главные новости за 4 февраля 2021 года

Автор: «Фраза»
04.02.21 18:59
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Главные новости за 4 февраля 2021 года

— Правительство планирует продлить карантин в Украине до 30 апреля. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль дал понять, что велика вероятность того, что он будет действовать и после этой даты.

— В результате пожара в инфекционной больнице Запорожья погибли 4 человека, трое из них были подключены к аппаратам ИВЛ.

— Пожар в инфекционной больнице Запорожья произошел из-за возгорания медицинского оборудования. По словам главврача Владимира Шинкаренко, это случилось в реанимации.

— Министерство здравоохранения Украины объявило тендер на проведение «биоповеденческого исследования среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами».

— В Энергодаре снова есть электричество. Ранее на Запорожской ТЭС произошло ЧП.

— Курс гривны растет. Доллар и евро дорожают.

— Жертвами коронавируса в Украине стали 140 людей. Еще 5 082 случая заражения.

— Смертность от коронавируса в Украине составила чуть менее 2%. При этом подавляющее большинство умерших — пожилые люди старше 60 лет.

— Мэр Ивано-Франковска предложил ввести новую услугу для горожан и туристов — секс на городской ратуше. Шутливое предложение прозвучало после того как одну из пар застукали на горячем.

— Говоря о строительстве Дворца спорта депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский предложил коллегам «что-то поиметь», прежде чем воровать.

— В начале следующей недели погода в Украине изменится. Пойдет снег.

— В январе продукты в мире выросли в цене. Данные ООН.

— Итальянская мафия потребовала от водителей «скорых» отказаться от использования спецсигналов под угрозой физической расправы.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, Запорожье, пожар, общество, больница, здоровье, карантин, смерть, курс валют, криминал, Ивано-Франковск, дворец спорта, Энергодар, курьезы, коронавирус, Денис Шмыгаль, Владимир Шинкаренко

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