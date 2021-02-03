Главные новости за 3 февраля 2021 года

— Президент Украины Владимир Зеленский, его пресс-секретарь Юлия Мендель, а также советник Офиса президента Михаил Подоляк и глава СБУ Иван Баканов объяснили решение о введении санкций относительно трех информационных каналов, которые связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком. В то же время с резкой критикой такого решения выступил глава Союза журналистов Сергей Томиленко и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne, заблокированные по решению СНБО, заподозрили в получении денег через предприятия, расположенные на оккупированной части Донбасса.

— СНБО ввел санкции в отношении 7 самолетов, имеющих отношение к Виктору Медведчуку. По данным народного депутата Алексея Гончаренко, теперь они не смогут покидать воздушное пространство Украины.

— Фракция ОПЗЖ в парламенте инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому после того, как он принял решение о закрытии трех информационных каналов, которые связывают с лидером этой политической силы Виктором Медведчуком.

— В Украине COVID-19 заразились еще 3285 человек. Умерли 165 людей.

— В связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 Евросоюз ужесточил критерии въезда в страны Шенгенского договора.

— В мире установлен рекорд смертности от COVID-19.

— В Дании собираются ввести COVID-паспорта. Они будут цифровыми.

— В ОАЭ создают Космический суд. Первый в мире.

— Во время посадки взорвался прототип ракеты Starship. Опубликовано видео.

— Джефф Безос покинет свой пост в Amazon. Появилось его заявление.

— На Олимпийских играх в Токио спортсменов заставят соблюдать социальную дистанцию, а болельщиков выражать эмоции исключительно при помощи рук. Кроме того, в соответствии с правилами, утвержденными МОК, каждый спортсмен за две недели до поездки должен будет пройти тест на коронавирус и зарегистрироваться в специальном приложении.

— «Евровидение» в 2021 году точно состоится. Однако его формат точно не будет прежним. Соответствующие ограничения наложила пандемия коронавируса.