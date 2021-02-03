США и Евросоюз по-разному отреагировали на санкции против трех украинских каналов

Главное: Соединенные Штаты Америки через свое посольство в Украине выразили удовлетворение от введения санкций в отношении ряда телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком. При этом Евросоюз выразил убеждение, что борьба с дезинформацией не должна происходить за счет свободы СМИ.

Детали: Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поддержало решение о введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Как сообщается на официальной странице учреждения в Facebook, «США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и согласно украинскому законодательству».

«Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», — добавили липломаты.

В свою очередь, представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано подтвердил получение информации о введении санкций и сейчас ЕС оценивает это решение. «По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что господин Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами», — рассказал политик, подчеркнув, что в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает большое значение независимости и свободе СМИ.

«Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от информационных манипуляций законны, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно происходить при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами», — цитирует политика «Европейская правда».

При этом Стано выразил мнение Евросоюза о том, что любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели. «Мы внимательно следим за этим делом и свяжемся с украинскими властями для получения дополнительной информации», — заключил он.

В тему: 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении народного депутата Украины, члена фракции ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов: 112, NewsOne и ZiK. После этого они прекратили свое вещание.

Также стало известно, что СНБО ввел санкции в отношении 7 самолетов, имеющих отношение к Виктору Медведчуку.

По данным СМИ, санкции введены из-за торговли углем с оккупированными территориями. В частности, указанные телеканалы якобы получали деньги через предприятия, расположенные на оккупированной части Донбасса.