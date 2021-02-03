Зеленский на английском языке объяснил свое решение по «каналам Медведчука»

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский, его пресс-секретарь Юлия Мендель, а также советник Офиса президента Михаил Подоляк и глава СБУ Иван Баканов объяснили решение о введении санкций относительно трех информационных каналов, которые связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком. В то же время с резкой критикой такого решения выступил глава Союза журналистов Сергей Томиленко и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций, введенных в отношении народного депутата Украины от фракции ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц. На своей странице в Twitter он назвал это решение сложным.

«Санкции — это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова, но не пропаганду, профинансированную агрессором против нашей страны, подрывающую Украину на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал Зеленский на английском языке.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook объяснила введение санкций в отношении Козака сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а блокирование «каналов Медведчука» — их финансированием из России.

В свою очередь, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение о введении санкций последовательным шагом в борьбе с «российской агрессией». «Против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства», — заявил он.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Баканов подчеркнул, что учитывая данные, которыми располагает СБУ, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, ведомство обоснованно порекомендовало СНБО ввести против трех телеканалов санкции.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, телеканалы пула Виктора Медведчука, попавшие под санкции СНБО, — «не журналистика, а чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие PR-обертки пропаганда», которая изо дня в день «атаковала ценности суверенного государства, пытаясь доказать его несостоятельность и посеять у нас тотальное разочарование в самих себе».

«Вчерашнее коллективное решение СНБО по немедленному введению жестких санкций в отношении известного пула телеканалов господина Медведчука — это совсем не про свободу слова, цензуру, ограничение тех или иных прав. В наше время реально ограничить доступ к информации банально невозможно», — написал он на своей странице в Facebook, назвав санкции «справедливостью», «наказанием безнаказанности» и «попыткой возврата к цивилизованным правилам поведения на медийном рынке».

Между тем, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook резко раскритиковал данное решение. «Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию — это наступление на свободу слова», — написал он, добавив, что «политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ — не преступление».

«Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова. Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров — Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ», — заключил Томиленко.

Как сообщает Lenta.ru, с критикой решения Зеленского также выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, ограничение и даже запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ», — заявил он, добавив, что на это следует обратить внимание ОБСЕ и другим международным организациям.

В тему: 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении народного депутата Украины, члена фракции ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов: 112, NewsOne и ZiK. После этого они прекратили свое вещание.

Также стало известно, что СНБО ввел санкции в отношении 7 самолетов, имеющих отношение к Виктору Медведчуку.

По данным СМИ, санкции введены из-за торговли углем с оккупированными территориями. При этом соответствующее решение было принято членами СНБО не обычным способом, а спикер Дмитрий Разумков отказался его подписывать.