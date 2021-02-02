На Херсонщине две сестры «снимали порчу» по интернету. Не гнушались даже больными детьми

Главное: На Херсонщине киберполицейские разоблачили двух сестер-мошенниц, которые «cнимaли пopчу» пo интepнeту.

Детали: Две женщины из Херсонской области создали в одной из социальных сетей страницу по оказанию платных услуг по снятию порчи и диагностике заболеваний. Как сообщает Отдел коммуникации местной полиции, они обещали клиентам только по фото вылечить болезни онлайн, снять порчу, наладить семейные отношения и многое другое.

Мошенницы действовали исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только в переписке. Один сеанс снятия порчи стоил от 1800 гривен. После отправки фото больного и перевода денег за услуги, злоумышленницы блокировали клиентов.

Последней жертвой мошенниц стала женщина, у которой тяжело болеет ребенок. Для матери это была последняя надежда на спасение. Она прислала «целительницам» для диагностики фото малолетнего сына. Те объяснили, что на ребенке сильная порча, будет трудно вылечить, но это возможно.

За один сеанс своих услуг мошенницы потребовали 4300 гривен, которые женщина перевела на их счет. После этого злоумышленницы заблокировали сообщения от клиентки. Деньги ей никто не вернул.

Потерпевшая обратилась в полицию. Работники отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области совместно с работниками Скадовского районного отдела полиции и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили злоумышленниц.

Мошенницами оказались две сестры в возрасте 24 и 27 лет из Скадовского района. Во время проведения санкционированных обысков по местам их проживания были изъяты мобильные телефоны, сим-карточки и банковские карты, которые злоумышленницы использовали в своей преступной деятельности.

Женщины объяснили, что сами воспитывают детей и им требовались деньги на их содержание. Сейчас полиция устанавливает окончательное количество пострадавших от преступной деятельности.

Открыто уголовное производство по статье о мошенничестве. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В тему: В прошлом году в Украине было совершено более 40 тыс. киберпреступлений. Подавляющее большинство связаны с мошенничеством. При этом первым и самым распространенным методом обмана пользователей интернета остается продажа несуществующего товара с помощью онлайн-объявлений или в соцсетях.