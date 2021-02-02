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Новости > В УПЦ напомнили, что принудительная вакцинация от COVID-19 противоречит международным правовым стандартам

В УПЦ напомнили, что принудительная вакцинация от COVID-19 противоречит международным правовым стандартам

Александра Кудрявцева
02.02.21 17:02
1174
В УПЦ напомнили, что принудительная вакцинация от COVID-19 противоречит международным правовым стандартам

Главное: Никто не может быть принужден к вакцинации под влиянием политических, социальных или иных обстоятельств.

Детали: Об этом заявило Представительство УПЦ при европейских международных организациях, ссылаясь на положения резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2361 (2021), которая устанавливает международные юридические стандарты практики внедрения вакцинации, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

«Анализ этих стандартов дает основания сделать вывод, что вакцинация не может быть принудительной. Добровольность вакцинации устанавливается однозначно и безоговорочно в пункте 7.3.1. Резолюции, где предусмотрено, что вакцинация не является обязательной и никто не может быть принужден пройти эту процедуру под влиянием политических, социальных или иных обстоятельств. Пунктом 7.3.2. этого же документа запрещено подвергать людей дискриминации, то есть разного рода умалению в правах из-за отсутствия вакцинации», — подчеркнули в УПЦ.

В Представительстве УПЦ при европейских международных организациях отметили, что «принудительная вакцинация является признанным нарушением норм международного права и биоэтических стандартов в медицине. Отказ в трудоустройстве, увольнение с работы, отказ в доступе к услугам в связи с отсутствием вакцинации — эти и другие подобные действия являются грубым нарушением прав человека».

В документе указано, что «резолюция определяет вакцинацию как общественное благо и ценность, призывая государства не только информировать население о ее добровольном характере, но и устанавливать гарантии возмещения вреда, если вакцина причинит человеку вред (пункт 7.1.5.). Авторы этого документа предполагают, что вред может быть причинен и самой вакцинацией. К сожалению, во многих странах уже зафиксированы летальные случаи в результате проведения вакцинации».

В УПЦ обратили внимание, что «в соответствии с нормами Резолюции, государства и фармацевтические компании должны обеспечивать соблюдение высоких стандартов безопасности при производстве вакцин, а также прозрачное информирование населения о последствиях их применения».

В связи с этим в Представительстве УПЦ при европейских международных организациях считают, что процесс вакцинации должен происходить исключительно на добровольных началах, с соблюдением высоких стандартов безопасности и широкой информационной кампании о предлагаемых населению медицинских процедур и их последствий.

В тему: В УПЦ прокомментировали заявления Корчинского отобрать Киево-Печерскую лавру.

 
Тэги: вакцинация, новости православия, УПЦ

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