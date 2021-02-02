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Новости > Загадочные телефонные мошенники добрались до еще одного министерства

Загадочные телефонные мошенники добрались до еще одного министерства

Александр Панько
02.02.21 16:20
1295
Загадочные телефонные мошенники добрались до еще одного министерства

Главное: Мошенники звонят различным чиновникам и педагогам от имени министра образования и науки Сергея Шкарлета и предлагают встретиться.

Детали: Министр образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что неизвестные мошенники звонят от его имени педагогам, госслужащим и другим лицам и назначают встречи. «Участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются мной. Говорят: „Вас беспокоит министр образования и науки Сергей Шкарлет“, а дальше пытаются от моего имени договариваться о встречах», — написал он на своем канале в Telegram, добавив последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки — 0957793488.

Шкарлет отметил, что ему не известна цель этих мошенников и призвал своих коллег быть осторожными.

Скриншот сообщения Сергея Шкарлета в Telegram

В тему: 11 января 2020 года Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о мошенниках, которые просят деньги от его имени и имени работников приемной. По его словам, они звонят и «рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет».

На следующий день о телефонных мошенниках сообщило Министерство развития экономики Украины. Якобы они звонят от имени министра Игоря Петрашко различным абонентам и просят перезвонить ему.

21 января с аналогичным предупреждением обратился министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Он связал это со своей антикоррупционной деятельностью.

Тэги: телефон, мошенничество, Министерство образования и науки, мошенники, новости Украины, Сергей Шкарлет

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