«Динамо» вернуло нападающего после года дисквалификации

Главное: Артем Беседин возвращается. Нападающего внесли в заявку «Динамо».

Детали: Киевское «Динамо» вернуло нападающего Артема Беседина в обойму. Напомним, футболист пропустил год из-за дисквалификации.

Теперь клуб сообщает, что 24-летний футболист был внесен в заявку команды на матчи УПЛ, кубка Украины и Суперкубка страны.

Ожидается, что его также включат в заявку на Лигу Европы.

Также он вернул себе привычный 41-й номер.

Добавим, что его дисквалификация завершилась 19 декабря 2020 года.

В тему: ранее мы писали, что Артема Беседина заподозрили в нарушении антидопинговых правил.