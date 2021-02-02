«Динамо» вернуло нападающего после года дисквалификации

Главное: Артем Беседин возвращается. Нападающего внесли в заявку «Динамо».
Детали: Киевское «Динамо» вернуло нападающего Артема Беседина в обойму. Напомним, футболист пропустил год из-за дисквалификации.
Теперь клуб сообщает, что 24-летний футболист был внесен в заявку команды на матчи УПЛ, кубка Украины и Суперкубка страны.
Ожидается, что его также включат в заявку на Лигу Европы.
Также он вернул себе привычный 41-й номер.
Добавим, что его дисквалификация завершилась 19 декабря 2020 года.
В тему: ранее мы писали, что Артема Беседина заподозрили в нарушении антидопинговых правил.