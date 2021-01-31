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Новости > Астрономы научились делать самые подробные фотографии космических объектов прямо с Земли

Астрономы научились делать самые подробные фотографии космических объектов прямо с Земли

Александр Панько
31.01.21 11:21
1037
Астрономы научились делать самые подробные фотографии космических объектов прямо с Земли

Главное: Американские ученые при помощи экспериментальной технологии сделали несколько радиолокационных снимков Луны с высоким разрешением. По их мнению, этот опыт открывает возможность для создания радиолокационного телескопа, который позволит фотографировать с Земли даже Нептун и Уран.

Детали: Астрономы из американской Национальной радиоастрономической обсерватории США совместно со специалистами компании Raytheon Intelligence & Space разработали экспериментальный радиолокационный передатчик, который был установлен на радиотелескопе Грин-Бэнк в Западной Виргинии. Как сообщает New Atlas, он направляет в космос радиолокационные сигналы, которые, отражаясь от различных объектов, возвращаются на Землю, где их улавливает целый комплекс радиоантенн, установленных по всей Северной Америке. Впоследствии эти сигналы обрабатываются для получения изображений.

В результате первый же эксперимент по фотографированию Луны позволил получить крупномасштабное изображении, которое позволяет увеличивать масштаб отдельных деталей поверхности, вплоть до 5 м в поперечнике.

Например, недалеко от места посадки миссии Apollo 15 на снимке можно было отчетливо рассмотреть древнюю лавовую трубу под названием Хэдли Рилль, извивающуюся между горами и одноименным кратером по соседству.

Теперь исследователи намерены разработать радарную систему мощностью в 500 кВт, которая сможет отображать более далекие объекты в Солнечной системе. В конечном итоге, их цель создать радиолокационный телескоп нового поколения, который сможет давать изображения объектов на таких удаленных планетах, как Уран и Нептун прямо с Земли.

В тему: В сентябре 2020 года специалисты из Национальной ускорительной лаборатории SLAC министерства энергетики США показали снимки, которые были сделаны самой большой в мире цифровой камерой. Эти снимки настолько велики, что для отображения их в полном размере потребовалось бы 378 телевизионных экранов сверхвысокой четкости 4K.

Тэги: США, фотография, космос, наука, Луна, уран, телескоп, Нептун, технологии

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