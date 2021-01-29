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Новости > Украина вслед за США ввел санкции в отношении китайцев, претендующих на «Мотор Сич»

Украина вслед за США ввел санкции в отношении китайцев, претендующих на «Мотор Сич»

Автор: «Фраза»
29.01.21 16:42
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Украина вслед за США ввел санкции в отношении китайцев, претендующих на «Мотор Сич»

Главное: Украина ввела санкции в отношении китайских компаний Skyrizon и Xinwei Group, претендующих на собственность производителя авиационных моторов и турбин «Мотор Сич».

Детали: Украина ввела трехлетние санкции в отношении ряда компаний компаний, которые пытаются приобрести украинскую компанию «Мотор Сич». Как сообщает LB.ua, соответствующее решение было принято Советом национальной безопасности и обороны 28 января.

В соответствии с ним под санкции попали Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Китай), Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Китай), а также гражданин Китая Ван Цзин.

Запреты, предусмотренные этим решением, включают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов и полетов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на совершение сделок с ценными бумагами этих компаний, запрет на увеличение размера уставного капитала компании, принадлежащей им, отмене виз и аннулировании визитов.

Отметим, что ранее в этом году США внесли китайскую компанию Skyrizon в санкционный список MEU (Military End-User), который означает, что компания действует в интересах вооруженных сил Китая.

Справка: «Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье.

В тему: Как сообщали СМИ, бывший собственник «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев в 2016 г продал завод инвесторам из Китая.

В 2017 году его уличили в незаконной продаже 56% акций предприятия. С апреля 2018 г по ходатайству следователя СБУ акции «Мотор Сич» находятся под арестом.

Тэги: США, Китай, экономика, политика, санкции, СНБО, Владимир Зеленский, новости Украины, Мотор Сич

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