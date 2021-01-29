Рецидивист пытался изнасиловать несовершеннолетнюю по дороге из школы на Харьковщине

Главное: На Харьковщине полицейские задержали ранее судимого мужчину за попытку изнасилования школьницы, когда та возвращалась после уроков домой.

Детали: Днем 27 января в полицию поступило сообщение о том, что в Волчанском районе Харьковской области неизвестный напал на 13-летнюю девушку, нанес ей телесные повреждения и попытался осуществить действия сексуального характера. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в ходе досудебного расследования было установлено, что неизвестный напал на девушку неподалеку от учебного заведения, когда она возвращалась из учебного заведения домой.

Злоумышленник ударил ее бутылкой по голове и повалил на землю. Девушка начала вырываться и звать на помощь. Испугавшись, нападающий быстро поднялся и пошел в сторону леса. Школьница побежала в учебное заведение, а учительница вызвала полицию и медиков.

Проведя осмотр места происшествия полицейским понадобилось несколько часов для установления личности правонарушителя. Им оказался 38-летний житель города Волчанск, неоднократно судимый за совершение насильственных действий, разбой и похищение человека.

21 января он освободился из харьковской исправительной колонии после отбывания наказания.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по статье о покушении на изнасилование. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тему: 25 ноября 2020 года полиция задержала в Киеве 56-летнего мужчину по подозрению в совращении несовершеннолетних. По данным следствия, свои развратные действия он совершал в автомобиле, принадлежащем сожительнице.

Тогда же СМИ сообщили, что речь идет об известном в Киеве и Украине фотографе Александре Ктиторчуке.

1 декабря стало известно, что Ктиторчук подозревается не только в развращении несовершеннолетних, но и в изнасилованиях. При этом сам он свою вину отрицает.