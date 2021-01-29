Из-за непогоды пострадали жители семи областей Украины

Главное: В Украине бушевала непогода. О последствиях поведали в ГСЧС.

Детали: В Украине бушует непогода – мокрый снег, дождь и сильные порывы ветра. О ее последствиях сообщили в ГСЧС.

Так, на утро пятницы, 29 января, в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в семи областях.

Уточняется, что без электричества в Николаевской области остались 140 населенных пунктов, в Одесской – 133, в Кировоградской – 38, в Днепропетровской – 19, в Запорожской – 17, в Херсонской – шесть и в Киевской – пять.

Сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

В тему: мы писали, что непогода заблокировала жителей Одесской области.