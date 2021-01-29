Жертвами коронавируса в Украине за сутки стали 128 человек

Главное: Коронавирус в Украине унес еще 128 жизней. Заболели 5 181 людей.

Детали: COVID-19 в Украине не отступает. Данные на пятницу, 29 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что за сутки выявили еще 5 181 случай заразы. Провели 44 143 тестов: методом ПЦР – 24 769, методом ИФА – 19 374.

Известно, что среди заболевших 218 детей и 212 медицинских работников. При этом госпитализировали 1 916 человек.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской области (440) и Киеве (361).

Жертвами болезни за сутки стали 128 человек (всего скончались 22 479 людей), а выздоровели 11 310 людей.

За время пандемии коронавирусом в Украине заразились уже 1 211 593 человека, а выздоровели 1 003 341 человек. Сейчас болеют 208 252 пациента.

В тему: ранее мы писали, что американцы сообщили, что знают, как «отключить» коронавирус.