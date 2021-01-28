Французская полиция арестовала всех подозреваемых в жестоком избиении украинца в Париже

Главное: Во Франции задержали подозреваемых в нападении и жестоком избиении 15-летнего украинца, которое произошло 15 января в Париже.

Детали: Сегодня утром полицейские в пригороде Парижа задержали девятерых подростков, которые являются членами одной группировки. Как сообщается на официальной странице посольства Украины во Франции в Facebook, они арестованы по подозрению в покушении на убийство, участие в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи.

По предварительным данным следствия, 15-летний Юрий стал жертвой нападения представителей банды RD4. Мотивом стала месть за избиение другого подростка ранее.

Как сообщили полицейские и спасатели, прибывшие на место происшествия, у пострадавшего было интенсивное кровотечение из головы. В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев.

При этом в посольстве опровергли информацию некоторых СМИ о наличии у пострадавшего отвертки. Кроме того, представители полиция подчеркнули, что юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко поддерживает прямой контакт с прокурором Парижа.

В тему: 15 января 2021 года недалеко от Эйфелевой башни в центре Парижа группа подростков жестоко избила 14-летнего парня из Украины, когда он возвращался с друзьями из колледжа.