Украинские депутаты за год использовали количество бумаги, по площади превышающее Ватикан

Главное: Из пластиковых стаканчиков, которые народные депутаты использовали в 2020 году, можно построить башню, которая будет выше Эйфелевой. Кроме того, Верховная Рада израсходовала количество бумаги, достаточное для того, чтобы накрыть весь Ватикан.

Детали: Аппарат Верховной Рады Украины приобрел в 2020 году 111 тыс. одноразовых бумажных и пластиковых стаканчиков на сумму 38,5 тыс. гривен. Как сообщает движение «ЧЕСНО», если учесть, что высота обычного малого одноразового стаканчика составляет около 97 мм, а бумажного — примерно 95 мм с подъемом в 4 мм, то высота высота всех поставленных друг на друга стаканчиков, использованных депутатами, составит около 10,5 км.

Кроме того, для обеспечения деятельности Верховной Рады, по данным Аппарата, в 2020 году было использовано 41,4 т бумаги стоимостью 2 млн 27 тыс. гривен. С учетом размеров обыкновенного листа А4, ею можно накрыть территорию, превышающую площадь Ватикана.

В тему: Летом 2020 года в Тихом океане было зафиксировано появление гигантского мусорного острова, площадь которого превышает размеры Украины.