На Полтавщине перевернулся автобус, набитый пасажирами

Главное: Сегодня на автодороге Сумы-Пирятин в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 13 пассажиров.

Детали: Утром 28 января вблизи с. Галяво Лубенского района Полтавской области водитель микроавтобуса «Mercedes Sprinter» 1991 года рождения, двигаясь по маршруту «Сумы-Киев», выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, на момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров.

В результате аварии две женщины получили травмы.

Отметим, что, по данным полиции Киева, с начала суток из-за непогоды в столице произошло без малого 70 дорожно-транспортных происшествий.

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