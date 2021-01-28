Составлен список мест, куда украинцы смогут полететь отдыхать летом

Главное: Для украинцев открыли 29 стран. Появился список.
Детали: Будущим летом граждане Украины смогут посетить 29 стран. Предварительный список с учетом ситуации с пандемией COVID-19, был утвержден Государственной авиационной службой.
Информируется, что в него попали страны, в которых разрешаются чартерные международные воздушные перевозки из и в Украину или в пределах страны, имеющие не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц.
Отмечается, что после получения разрешения, авиакомпании смогут перевозить пассажиров в такие курортные города:
Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос; Превезы;
Грузия: Батуми;
Израиль: Эйлат;
Доминиканская Республика Пунта-Кана, Ла Романа;
Шри-Ланка: Коломбо,
Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
Китай: Санья, Хайкоу;
Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
Марокко: Агадир, Касабланка;
Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
Мальдивы: Мале;
Мальта: Лука;
Объединенные Арабские Эмираты: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;
Танзания: Занзибар;
Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
Албания: Тирана;
Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
Индия Гоа;
Индонезия: Денпасар;
Куба: Варадеро;
Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
Кипр Пафос;
Словения: Марибор, Любляна,
Вьетнам: Камрань;
Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери;
Тунис: Тунис, Монастир, Енфида, Джерба;
Иордания: Акаба;
Черногория: Тиват, Подгорица.
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