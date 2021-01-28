Люди назвали главную проблему человечества. И это не COVID-19

Главное: Что пугает людей во всем мире больше всего? Опрос провели в ООН.

Детали: Стало известно, что людей во всем мире тревожит больше всего. Исследование было организовано Программой развития ООН и Оксфордским университетом.

Всего в данном опросе приняли участие 1,2 миллиона люди младше и старше 18 лет из 50 стран.

Оказалось, что сразу 64% людей во всем мире назвали процесс изменения климата как глобальную чрезвычайную ситуацию.

Информируется о следующем: «Люди часто высказываются в пользу масштабной климатической политики. В восьми из десяти стран с самыми высокими показателями по выбросам углекислого газа среди предприятий энергетического сектора большинство поддерживало более активное использование возобновляемых источников энергии».

Также стало известно: «В девяти из десяти стран, где преобладает городское население, люди чаще высказывались за использование электротранспорта или велосипедов».

В отчете сказано, что установлена взаимосвязь между уровнем образования человека и его убеждением в необходимости принятия мер по борьбе с климатическими изменениями.

Сообщается: «Большинство из тех, кто учился в университете или колледже и в странах с низким уровнем дохода (Бутан – 82%, ДРК – 82%), и в более богатых странах (Франция – 87%, Япония – 82%), видят в изменении климата чрезвычайную ситуацию».

Кроме этого выяснилось: «Респонденты младше 18 лет чаще указывали на климатические изменения как на чрезвычайную ситуацию. Но и большинство в других возрастных группах тоже придерживаются аналогичной точки зрения: 65% в группе от 18 до 35 лет, 66% в группе от 36 до 59 лет и 58% в группе старше 60 лет».

В тему: ранее мы писали, что в 2021 году нашу планету ждет «глобальное» похолодание.