«Слуги народа» обещают доплачивать пенсионерам по 800 гривен за одиночество

Главное: Как утверждают представители «Слуги народа», в этом году пенсионеры, проживающие в одиночку, получат доплату к пенсии в размере 800 грн.

Детали: Украинских пенсионеров в 2021 году ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей. По словам народного депутата Украины, заместителя главы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, индексация пенсий отныне будет происходить 1 марта.

«В этом году — около 11%. Также надо выровнять несправедливость по отношению к людям, которым давно не поднимали пенсии. Это те, кто получают минимальную пенсию. К сожалению, 2200 — это еще не является минимальной пенсией. Люди, особенно старшего возраста, которым 80+, получают еще меньше», — цитирует депутата Цензор.НЕТ.

Она также добавила, что помимо индексаций существует также формат доплат к пенсии. «Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля этого года будут получать те, кому 75-80 лет — плюс 400 грн к пенсии. Мы проголосовали законопроект, который уже стал законом, который позволяет одиноким людям получить дополнительные 800 грн, если они проживают одни», — заключил Краввук, добавив, что солидарная пенсионная система в Украине «не может быть жизнеспособной долго», поэтому в Верховной Раде готовят законопроект о переходе к накопительной пенсионной системе.

В тему: В Украине минимальная пенсия по-прежнему находится ниже прожиточного минимума.