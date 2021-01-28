Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал, допустим ли аборт, если врачи говорят о серьёзных патологиях у ребёнка

Митрополит УПЦ рассказал, допустим ли аборт, если врачи говорят о серьёзных патологиях у ребёнка

Александра Кудрявцева
28.01.21 14:10
148
Митрополит УПЦ рассказал, допустим ли аборт, если врачи говорят о серьёзных патологиях у ребёнка

Главное: Если есть подозрения патологий или серьёзных осложнений после родов у малыша, врач должен сделать всё, чтобы сохранить беременность и спасти ребёнка.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом кандидат медицинских наук, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) сказал во время онлайн-беседы на странице Запорожской епархии в Фейсбук.

«Однажды приходит молодой человек, плачет и говорит: «Мы так долго с супругой ждали ребёнка, жена забеременела, врачи ребёнку поставили серьёзный диагноз и предлагают сделать аборт. Я не знаю, что делать, благословите сделать аборт». Я не благословил. Через некоторое время приходит этот молодой человек, улыбается, говорит: «Владыка, если Вы знали, как мы Вам благодарны! Ребёнок родился без той патологии, которую доказывали врачи и которая требовала аборта. Ребёнок здоровый, всё хорошо», — поделился митрополит Лука историей из практики.

Он отметил, что если существует угроза жизни матери и единственным выходом является аборт, то «нужно спасать жизнь мамочки». «Но всё равно потом на исповеди и мама, и врач должны будут рассказать о том, что произошло», — сказал архиерей.

«Другой случай: молодая, несовершеннолетняя мама, у неё двойня, и УЗИ показало, что у обоих деток нет головного мозга. Я не благословил на аборт, сказал: „Пусть она родит, а там уже Господь определит, когда забрать этих детей“. Некоторые говорят: „Зачем плодить инвалидов?“ Чтобы мы не ожесточились, чтобы мы имели возможность сострадать другим», — сказал владыка Лука.

Митрополит также ответил на вопрос психолога о доабортном консультировании о том, есть ли вина психолога, если после такой беседы женщина всё равно делает аборт?

«Аборт — это уничтожение человеческой жизни. Кроме того, после аборта в психике женщины и во всей её жизни происходят серьёзнейшие изменения. После этого, как несмываемая печать, в её сердце остаётся неизгладимая боль. И психолог кабинета доабортного консультирования обязан рассказать женщине об этом. Тогда, если женщина всё равно сделает аборт, я думаю, вашей вины в этом не будет. Но если вы промолчите, ничего не скажете об этом вреде, конечно же, это будет вашим большим грехом», — заключил митрополит Лука.

В тему: В Запорожье УПЦ передала детской больнице медицинское оборудование стоимостью 157 тыс грн.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

Комментарии

Статьи

24.01.21 11:21

Удар по темной материи

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
27.01.21 09:08

Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Больной Путин и безразличный Евросоюз: Служба внешней разведки опубликовала первую «Белую книгу»
27.01.21 23:02

Больной Путин и безразличный Евросоюз: Служба внешней разведки опубликовала первую «Белую книгу»

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
ТОП-5 самых ярких украинских youtube-видео за январь 2021
ТОП-5 самых ярких украинских youtube-видео за январь 2021
ТОП-5 самых ярких украинских youtube-видео за январь 2021
ТОП-5 самых ярких украинских youtube-видео за январь 2021
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

«Слуги народа» обещают доплачивать пенсионерам по 800 гривен за одиночество

«Слуги народа» обещают доплачивать пенсионерам по 800 гривен за одиночество
28.01.21 12:49
733
Последние новости
28.01.21 14:58

В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ
28.01.21 14:18

Люди назвали главную проблему человечества. И это не COVID-19
28.01.21 14:10

Митрополит УПЦ рассказал, допустим ли аборт, если врачи говорят о серьёзных патологиях у ребёнка
28.01.21 13:32

В киевской реке нашли тело военнослужащего из Винницы
28.01.21 13:00

Ученые нашли «прародителей» COVID-19
28.01.21 12:49

«Слуги народа» обещают доплачивать пенсионерам по 800 гривен за одиночество
28.01.21 12:25

Митрополит Антоний рассказал, что означает быть образованным человеком
Фото и Видео
В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ
В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ
В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ
В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ
В киевской реке нашли тело военнослужащего из Винницы
В киевской реке нашли тело военнослужащего из Винницы
Украину накрыл мощный снежный циклон
Украину накрыл мощный снежный циклон
Минкульт потратил 666 тыс. гривен на закупку детской книги о лесбийской любви
Минкульт потратил 666 тыс. гривен на закупку детской книги о лесбийской любви
Киберполиция разоблачила группу хакеров, облегчивших мировые банки на 2,5 млрд долларов
Киберполиция разоблачила группу хакеров, облегчивших мировые банки на 2,5 млрд долларов
По Киеву пронесся ураган – стало известно о последствиях
По Киеву пронесся ураган – стало известно о последствиях
Apple подготовила странный сюрприз своим пользователям
Apple подготовила странный сюрприз своим пользователям
В центре Харькова две женщины убивали собак и кормили ими детей
В центре Харькова две женщины убивали собак и кормили ими детей
Появилось видео эпичной драки депутатов в Изюме
Появилось видео эпичной драки депутатов в Изюме
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
fraza.com
Новости блогосферы
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.