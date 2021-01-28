Telegram получит полезное обновление

Главное: Telegram запустит для своих пользователей полезную функцию. Они смогут переносить историю сообщений из других сервисов.

Детали: Мессенджер Telegram подготовил для своих пользователей интересную и полезную функцию. Об этом сообщает Telegram Info.

Так, ожидается, что люди наконец-то получат возможность переносить историю сообщений из других сервисов.

Отмечается, что некоторые пользователи сервиса на iOS «случайно получили обновление клиента Telegram до версии 7.4, в котором содержалась функция, которая дает возможность импортировать истории из других мессенджеров».

Инсайдер утверждает: «Данную новинку включили на iPhone случайно, после чего отозвали до проверки новой версии для Android».

В тему: мы писали, что Apple подготовила странный сюрприз своим пользователям.