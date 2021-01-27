Украинские разведчики считают, что дни Путина на посту президента сочтены

Главное: По данным украинской Службы внешней разведки, на фоне проблем со здоровьем президента России Владимира Путина в России начался период трансфера власти.

Детали: На фоне все более очевидных проблем со здоровьем Владимира Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства, в России де-факто начался период трансфера власти. Как сообщается на официальном сайте Службы внешней разведки Украины, уход Путина не остановит агрессивную политику против Украины.

Цели России в отношении Украины также останутся неизменными, и агрессор дальше будет пытаться держать Украину в сфере своего влияния и не допустить вступления в ЕС и НАТО.

Кроме того, по мнению разведчиков, в РФ и далее будет процветать «путинизм». «Независимо от конкретного варианта („Путин — пожизненный президент“, „Путин — лидер нации“, „Путин — тандем“, „наследник Путина“ и тому подобное), базовый сценарий на среднесрочную перспективу предполагает сохранение в России государственной модели „путинизма“ с Путиным или без него», — убеждены в СВР.

В тему: В конце 2020 года одиозный российский политик Владимир Жириновский составил список возможных преемников действующего президента страны Владимира Путина. Кроме себя самого лидер ЛДПР включил в предварительный список таких персонажей как премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.