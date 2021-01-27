В Запорожье УПЦ передала детской больнице медицинское оборудование стоимостью 157 тыс грн

Главное: В Запорожье Украинская Православная Церковь передала областной клинической детской больнице медицинское оборудование на сумму 157 тыс гривен.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, благотворительная помощь оказана в рамках благотворительного социального проекта «Любовь милосердствует».

«Во время пандемии все забыли о других, не менее страшных, заболеваниях, и в первую очередь о хирургической патологии. А ведь угрозу кровотечений во время операций никто не отменял. Поэтому, чтобы уменьшить эту угрозу, нашими прихожанами были собраны средства для приобретения необходимого хирургического оборудования для электролигирования и пересечения сосудов», — сказал митрополит Лука.

Заведующий хирургическим отделением поблагодарил Запорожскую епархию за помощь, отметив, что она весьма своевременна.

«Данное же оборудование позволит всё делать ещё быстрее и эффективнее», — сказал он.

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