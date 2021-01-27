В Кабмине придумали, как возвратить гастарбайтеров в Украину

Главное: Кабинет министров предложил Верховной Раде выдавать по 150 тыс. гривен трудовым мигрантам, которые захотят вернуться в Украину и открыть здесь свое дело.

Детали: Трудовые мигранты смогут получить от государства поддержку в размере до 150 тыс. гривен в виде гранта на собственное дело. Как сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram, такую законодательно инициативу Кабинет министров предлагает на рассмотрение в Верховной Раде.

«Одно из главных условий — человек должен инвестировать и собственные средства в сумме, не меньшей той, что выдало государство. Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев», — объяснил глава правительства.

«Это разумная политика, которая направлена на то, чтобы украинцы развивали собственную экономику и страну», — заключил он.

В тему: Летом 2015 года Международный фонд сельскохозяйственного развития сообщил, что Украина стала лидером по получению денежных переводов, получив от своих «заробитчан» в 2014 году $7587 млн. На втором месте оказалась Польша, в которую перечислили $7466 млн. На третьем — Нигерия с $7412 млн.

В 2018 году сумма частных денежных переводов из-за границы в Украину в 2018 году увеличилась на 17,5% и достигла $10 млрд 888 млн.