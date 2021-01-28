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Новости > В начале следующей недели в Украине ожидается сильное похолодание

В начале следующей недели в Украине ожидается сильное похолодание

Агата Кловская
28.01.21 07:53
975
В начале следующей недели в Украине ожидается сильное похолодание

Главное: В Украине ударят морозы. Похолодание намечено на начало следующей недели.

Детали: В следующий понедельник, 1 февраля, в Украине сильно похолодает. Прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что днем температура воздуха будет снижаться до 6 градусов мороза. Тепло сохранится на юго-востоке и в Крыму,: тут ожидается до плюс 3-7, где такая же температура будет держаться и ночью.

Ночью ожидается мороз до 5-11 градусов.

В центре страны, а также в южных и восточных областях пройдут осадки – снег и дождь.

В Киеве будет сухо: днем 4-6 мороза, а ночью минус 7-9.

Карта погоды:

Карта погоды

В тему: мы писали, что по Киеву пронесся ураган – стало известно о последствиях.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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