Ученые выяснили, на что способны одаренные собаки

Главное: Некоторые собаки обладают феноменальной памятью. О них рассказали ученые.

Детали: Ученые из университета Этвеша Лоранда в Будапеште (Венгрия) узнали о собаках кое-что любопытное. Их цитирует издание Scientific Reports.

Исследователи выяснили, что некоторые собаки могут запоминать названия неизвестных им предметов, услышав их лишь четыре раза.

Венгры говорят: «Большинство собак запоминают названия предметов только после длительных тренировок, но есть и исключения – поистине одаренные псы».

В публикации сказано: «В эксперименте участвовали две собаки, которых отобрали как самых одаренных: это бордер-колли по кличке Виски из Норвегии и йоркширский терьер по имени Вики Нина из Бразилии».

Отмечается, что первый вариант теста предполагал обучение словам во время игры с хозяевами, которые четыре раза произносили название игрушки. При этом второй вариант был методом исключения: перед собакой лежали семь игрушек с уже знакомыми названиями, а также одна новая».

Обе собаки справились с тестами.

Ученые считают: «Такое быстрое обучение похоже на то, как человеческие дети приобретают свой словарный запас в возрасте двух-трех лет».

Впрочем, они информируют: «Новые знания оказались нестойкими и без регулярных тренировок собаки забывали их».

При этом уточняется: «В контрольной группе из двадцати обычных собак к сожалению никого не удалось обучить таким методом. Это лишь доказывает, что способность заучивать новые слова имеется только у небольшого числа особо одаренных собак».