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Новости > Ученые поведали, как снизить смертность от коронавируса

Ученые поведали, как снизить смертность от коронавируса

Агата Кловская
27.01.21 21:42
398
Ученые поведали, как снизить смертность от коронавируса

Главное: Чем полезна омега-3 при COVID-19? Поведали ученые.

Детали: Ученые из Института жирных кислот и Медицинского центра Сидарс-Синай в Калифорнии рассказали о пользе омега-3. Их цитирует издание Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.

Исследователи выяснили, что у людей с высоким индексом этих жирных кислот заметно снижается риск умереть от коронавируса.

Так, американцы протестировали на индекс Омега-3 (O3I – суммарный уровень жирных кислот EPA и DHA в мембранах красных кровяных телец) анализы крови пациентов с COVID-19.

Из более чем ста пациентов скончались четырнадцать человек. Выяснилось, говорится в отчете, что сразу тринадцать смертей пришлись на группу с минимальным индексом O3I в крови.

Эксперты говорят: «Вероятность смерти у таких людей в четыре раза выше по сравнению с теми, у кого более высокий уровень O3I».

В работе сказано: «Низкий уровень омега-3 может рассматриваться в качестве предиктора высокого риска смерти от коронавируса, а высокие уровни индекса O3I – на наличие защиты от тяжелых вариантов течения болезни с быстрым высвобождением воспалительных цитокинов».

Ученые поясняют: «Длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, такие как EPA и DHA, содержащиеся в рыбьем жире, обладают мощной биологической активностью и противовоспалительным действием и ослабляют чрезмерную воспалительную реакцию (цитокиновый шторм), которая является одной из ключевых причин смерти при данной болезни».

В тему: как мы писали, заболеваемость COVID-19 в Украине снижается, но смертность остается высокой.

Тэги: ученые, здоровье, коронавирус, COVID-19, омега-3, рыбий жир

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